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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Fon soruşturması) DDK, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer kurumlarla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz süreci yönetiyor"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Fon soruşturması) DDK, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer kurumlarla her türlü adımı atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) DDK, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer kurumlarla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz süreci yönetiyor"

Kaynak: AA
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