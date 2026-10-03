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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) DDK, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer kurumlarla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz süreci yönetiyor"

Kaynak: AA