Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Tıpkı cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz. Kararlı, dikkatli, hassas adımlarla meseleyi hakkaniyete en uygun şekilde çözüyoruz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Tıpkı cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Tıpkı cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz. Kararlı, dikkatli, hassas adımlarla meseleyi hakkaniyete en uygun şekilde çözüyoruz."
Kaynak: AA