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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Tıpkı cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz. Kararlı, dikkatli, hassas adımlarla meseleyi hakkaniyete en uygun şekilde çözüyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Tıpkı cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Tıpkı cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz. Kararlı, dikkatli, hassas adımlarla meseleyi hakkaniyete en uygun şekilde çözüyoruz."

Kaynak: AA
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