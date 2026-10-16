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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fon sayısının yüzde 4,6'sında ortaya çıkan bir sorundan yola çıkarak tüm sermaye piyasası araçlarını terörize etmek, Türkiye ekonomisinin altını oymak olur"

Kaynak: AA