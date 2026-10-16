Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fon sayısının yüzde 4,6'sında ortaya çıkan bir sorundan yola çıkarak tüm sermaye piyasası araçlarını terörize etmek, Türkiye ekonomisinin altını oymak olur"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fon sayısının yüzde 4,6'sında ortaya çıkan bir sorundan yola çıkarak tüm sermaye piyasası araçlarını terörize etmek, Türkiye ekonomisinin altını oymak olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fon sayısının yüzde 4,6'sında ortaya çıkan bir sorundan yola çıkarak tüm sermaye piyasası araçlarını terörize etmek, Türkiye ekonomisinin altını oymak olur"

Kaynak: AA
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!

16 yaşında tarih yazdı! Helal olsun sana çocuk
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası

Fenerbahçe'de deprem: Lukaku, Kante ve Greenwood...
İmamoğlu mahkemede rakam verdi! İşte savunmasının 3. gününde anlattıkları

İmamoğlu mahkemede rakam verdi! İşte savunmasında anlattıkları
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var

CHP'de deprem gibi ihraçlar! 48 kişi içinde bomba isimler var
İstanbul için yeni alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat

İstanbul için yeni alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat
Saçının marifetine bakın! Köylüler sıraya girdi

Yok böyle girişimcilik! Bu saçların marifetini duyan şaşıp kalıyor
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı

Görüntü Türkiye'den! Deste deste paralar kiralık daireden çıktı