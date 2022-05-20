Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fetih şenliğini Atatürk Havalimanı'nda yapacağız (1) - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne atfen 2023 hedeflerimizle, İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümüne atıfet 2053 vizyonumuzla inşallah bu sene Fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı'nda yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan alana helikopterle geldi.Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Medeniyet mirasımızdan taviz vermeden hedeflerimize ulaşacak yöntemlerle vizyonlarımızı genişletiyoruz. Bugün temelimizi atacağımız bu perspektif, işte bu genişlemenin bir uygulamasıdır. Bunun için milletimizin karşısına Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne atfen 2023 hedeflerimizle, İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümüne atfen 2053 vizyonumuzla inşallah bu sene fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. İstanbul'a yakışır bir fetih şenliğini Atatürk Havalimanı'nda hep birlikte yapacağız. Şöyle muhteşem bir fetih şenliğini öyle yapalım ki, inşallah cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'a layık olalım. Malazgirt'in 1000. yıl dönümüne atfen 2071 hayallerimiz var bizim. Bu hayallere de ona göre yürüyeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel