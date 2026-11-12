Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor. Ama buna rağmen büyümeden, kalkınmadan, yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmadan vazgeçmiyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor. Ama buna rağmen büyümeden, kalkınmadan, yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmadan vazgeçmiyoruz"
Kaynak: AA