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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor. Ama buna rağmen büyümeden, kalkınmadan, yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmadan vazgeçmiyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor. Ama buna rağmen büyümeden, kalkınmadan, yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmadan vazgeçmiyoruz"

Kaynak: AA
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