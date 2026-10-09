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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçlar suç örgütleri tarafından çok etkin kullanıldığına şahit oluyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçlar suç örgütleri tarafından çok etkin kullanıldığına şahit oluyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçlar suç örgütleri tarafından çok etkin kullanıldığına şahit oluyoruz"

Kaynak: AA
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