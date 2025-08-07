Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, spor spikeri Ümit Aktan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden spor spikeri Ümit Aktan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Türk spor basınının usta isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Duayen spiker, gazeteci ve yazar Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
