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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Avrupa Kupası 1 şampiyonu olan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Avrupa Kupası 1 şampiyonu olan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "IWBF EuroCup 1 Şampiyonu Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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