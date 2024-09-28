Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International Başkanı Zhang Guibing'i Kabulladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chery International Başkanı Zhang Guibing ile Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chery International Başkanı Zhang Guibing'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.