Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci Olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı Yürekten Tebrik Ediyorum

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler" mesajını yayımladı.

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya 88-83 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürle. 12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz" paylaşımında bulundu.