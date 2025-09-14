Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci Olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı Yürekten Tebrik Ediyorum

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya 88-83 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından  "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürle. 12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz" paylaşımında bulundu.

