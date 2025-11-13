Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Kanda'yla Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirilirken, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretinde Kanda'yı ağırlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de görüşmede yer aldı.

Şimşek'in dünkü görüşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapılmış ve Asya Kalkınma Bankası'nın, Türkiye'de kamu ve özel sektör projelerine 2025 yılı sonuna kadar 1 milyar dolar; 2026 ve 2027 yıllarında ise her yıl 3 milyar dolar finansman sağlamayı planladığı duyurulmuştu.