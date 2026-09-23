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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD ile) Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık"

Kaynak: AA
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