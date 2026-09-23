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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"ABD ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik, ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"ABD ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik, ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz"

Kaynak: AA
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