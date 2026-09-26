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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de ihracat yapan firmalarımızın sayısı yalnızca 33 binken, 2025 yılında tam 168 bin firmamız ihracat gerçekleştirdi."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de ihracat yapan firmalarımızın sayısı yalnızca 33 binken, 2025 yılında tam 168 bin firmamız ihracat gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de ihracat yapan firmalarımızın sayısı yalnızca 33 binken, 2025 yılında tam 168 bin firmamız ihracat gerçekleştirdi."

Kaynak: AA
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