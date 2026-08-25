Saral'dan maden işçileri için çağrı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız'ın maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği yönündeki iddialara tepki göstererek, ilgili bakanlıklar ve yetkili kurumlara inceleme çağrısında bulundu.

Saral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir ülke gündemimizde olan ve milyonlarca liralık servete sahip olduğu belirtilen Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız'ın, maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği yönündeki iddialar sindirilemez, sineye çekilemez.

Maden işçisinin alın teri üzerinden kimse servet büyütemez. İşçinin hakkı, patronun insafına bırakılamaz. Maden işçilerimizin yanındayız. İlgili bakanlıkları ve yetkili kurumları bu iddiaları ivedilikle incelemeye, maden işçilerinin haklarını korumaya ve alacaklarının ödenmesi için gereken adımları atmaya davet ediyoruz. İşçinin hakkı, patronun lütfu değil; alın terinin karşılığıdır."

Kaynak: ANKA