Haberler

Saral'dan maden işçileri için çağrı

Saral'dan maden işçileri için çağrı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız'ın maden işçilerinin ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği iddialarına tepki gösterdi. Saral, işçilerin haklarının korunması için ilgili bakanlıklar ve yetkili kurumları incelemeye çağırdı ve 'İşçinin hakkı, patronun lütfu değil; alın terinin karşılığıdır' dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız'ın maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği yönündeki iddialara tepki göstererek, ilgili bakanlıklar ve yetkili kurumlara inceleme çağrısında bulundu.

Saral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir ülke gündemimizde olan ve milyonlarca liralık servete sahip olduğu belirtilen Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız'ın, maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği yönündeki iddialar sindirilemez, sineye çekilemez.

Maden işçisinin alın teri üzerinden kimse servet büyütemez. İşçinin hakkı, patronun insafına bırakılamaz. Maden işçilerimizin yanındayız. İlgili bakanlıkları ve yetkili kurumları bu iddiaları ivedilikle incelemeye, maden işçilerinin haklarını korumaya ve alacaklarının ödenmesi için gereken adımları atmaya davet ediyoruz. İşçinin hakkı, patronun lütfu değil; alın terinin karşılığıdır."

Kaynak: ANKA
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı

Erdoğan, Netanyahu'yu üstüne basa basa uyardı: Fırsat vermeyeceğiz
İmamoğlu ile ilgili 'Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın

Dev holdingten haraç istemiş: Seçimler yaklaşıyor, nakit versinler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?

İslam Memiş'ten altın fiyatları için çok konuşulacak kehanet

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı

Çocuğun elindeydi bomba gibi patladı, bütün mahalle ayağa kalktı

Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Cem Küçük soruşturmasında 'sahte Forbes haberi' detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş

"Forbes'a çıktı" dediği isimden gelen paraya bakın
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

Ülkenin eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltında: Suçlamalar çok ağır
İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi

"5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince..."