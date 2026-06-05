Haberler

Çukurova Efes Spor Kulübü midi erkek takımı, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti

Çukurova Efes Spor Kulübü midi erkek takımı, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çukurova Efes Spor Kulübü midi erkek takımı, Eskişehir'de düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda 32 takım arasından 16'ya kalmayı başardı.

Çukurova Efes Spor Kulübü midi erkek takımı, Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda 16'ya kalan takım arasında yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlen şampiyona Türkiye'nin farklı illerinden 32 midi erkek takımının katılımıyla gerçekleşti.

Şampiyonaya Adana'dan katılan Çukurova Efes Spor Kulübü midi erkek takımı, çıktığı 4 maçtan 2'sinde üstünlük sağlayarak son 16 takım arasında kalma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

Ve beklenen oldu! Bu iş tamam
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor
Minibüs, yola çıkan ata çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Minibüs, yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Özel'e Trabzon'da görkemli karşılama: Sizler tarihin doğru tarafındasınız

Özel'e Trabzon'da görkemli karşılama
İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

Nereden nereye!

Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu