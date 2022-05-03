Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evinden hırsızlık - Haberler

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Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evinden hırsızlık

AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Çukurova Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evinden hırsızlık

Adana'da, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in çiftlik evinden, ikişer televizyon ile dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonu çalındı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in çiftlik evinden, ikişer televizyon ile dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonu çalındı.

Çetin'in kardeşleriyle kullandığı merkez Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'ndeki çiftlik evine, ikamette kimsenin bulunmadığı sırada hırsız girdi.

Şüpheliler, evdeki ikişer televizyon ile dizüstü bilgisayar ve bir cep telefonunu çalarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen polis, evde inceleme yaptı.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Adana Yüregir, Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel, Haberler

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