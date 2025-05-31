Çubuk'ta Kurban Kesim Noktalarına Geçici Ruhsat Verildi

Çubuk'ta Kurban Kesim Noktalarına Geçici Ruhsat Verildi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılan denetimlerin ardından hijyen ve güvenlik şartlarını sağlayan 160 kurban kesim noktasına geçici ruhsat verildi. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kurban kesim sürecinin güvenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerin ardından koşulları yerine getiren 160 kurban kesim noktasına geçici ruhsat verildi.

Çubuk Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlükleri tarafından yürütülen denetimlerde, kurban satış ve kesim yerleri hijyen, güvenlik, altyapı ve yasal uygunluk açısından incelendi.

Denetimlerin ardından uygun bulunan 160 besiciye geçici ruhsatları verildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ilçede kurulan kesim alanlarını ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Kurbanlıkların sağlık ve sevk belgeleriyle kesim alanlarının standartlara uygunluğunu yerinde kontrol eden Demirbaş, kurban sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülmesi için belediye olarak gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Ankaralıları ilçelerinde kurban kesmeye davet eden Demirbaş, "Çubuk'ta kurbanlar doğal ortamlarda yetişiyor. Gerek lezzeti gerek güvenilirliğiyle Ankara'daki tüm vatandaşlarımızı ilçemizde kurban kesmeye davet ediyoruz. Allah tüm kurbanlarımızı kabul etsin." diye konuştu.

Geçici ruhsatını teslim alan besici Batuhan Koyuncu da "Tesiste sıyırmalı sistem, kemik kesme ve et doğrama makineleri, teraziler gibi tüm ekipmanlarımız mevcut. Müşterilerimiz vekalet veriyor, kesim işlemi sırasıyla gerçekleştiriliyor. Etler parçalanarak hijyenik şekilde teslim ediliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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