Çubuk'ta Kadınlar Agat Taşıyla Takı Tasarlıyor

Çubuk'ta Kadınlar Agat Taşıyla Takı Tasarlıyor
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar, agat taşıyla takı tasarımı yaparak yeni beceriler ediniyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyor. Çubuk Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurs, katılımcılara uygulamalı eğitim sunarak yerel değerleri ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yöreye özgü agat taşıyla takı tasarlayan kadınlar, hem yeni meslek ediniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Çubuk Belediyesi ile Çubuk Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen, Plan ve Proje Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen takı tasarım kursuna ev hanımlarının ilgisi her geçen gün artıyor. Yaklaşık üç ay sürecek kursta kadınlara hem teorik bilgi hem de uygulamalı eğitim veriliyor.

Kurslar sayesinde ilçeye özgü agat taşını işleyebilecek yeni ustalar yetiştirerek yerel değerlerin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

"Agat taşı ile kişiye özel tasarımlar üretiyoruz"

Kurs eğitmeni Duygu Acele, katılımcılara misinalı, çivili, örme düğümlü ve tığ işi tekniklerle takı tasarımı öğrettiklerini söyledi.

Agat taşının estetik yapısı ve özgün desenleriyle çok özel olduğuna dikkati çeken Acele, "Her taş eşsizdir, bu da onu kişiye özel kılar. Kursumuzda bu taşı kum örme gibi özel tekniklerle birleştirerek kolyeler, bileklikler, küpeler, erkek bileklikleri ve tespihler gibi ürünler ortaya çıkarıyoruz." dedi.

Acele, agat taşının aynı zamanda pozitif enerji verdiğine ve sağlığa iyi geldiğine inanıldığını anlattı.

Kursiyerlerden Tülay Özdemir de edindikleri bilgi ve becerilerle gelecekte aile bütçesine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirerek, "İlk olarak tespihle başladık, ardından kolye, bileklik ve küpe gibi takılar üretmeye devam ettik. Agat taşını en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Bilir, kursun sosyalleşme ve zihinsel sağlık açısından faydalı olduğunu vurguladı.

Zafer Karlı da kurs ortamının verimli ve keyifli geçtiğini, sadece takı değil aynı zamanda çok amaçlı üretim yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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