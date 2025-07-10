Çubuk'ta İnşaat Sektörü için Toplantı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki bazı müteahhitlerle bir araya geldi.

Demirtaş, Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (İMDER) Başkanı Uğur Murat Neşeli ve Esenboğa Mahallesindeki müteahhitlerle buluştuğu toplantıda ilçedeki inşaat sektörüne dair gelişmeleri değerlendirdi.

Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, ilçedeki ekonomik canlılığın birçok alanda hissedildiğini belirtti.

Yatırımcılarla diyalog içinde olduklarını ve belediye olarak ellerinden gelen her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Demirbaş, "Yatırımcılarımızla sık sık bir araya geliyor, sorunlarını dinliyor ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. İlçemizin bu ilgiyi hak ettiğini biliyoruz." diye konuştu.

Neşeli ise özellikle son i2 yılda Ankara'nın kuzeyinde yaşanan gelişmelerin başını Çubuk'un çektiğini kaydetti.

Toplantıda müteahhitlerde istek, talep ve önerilerini iletti.