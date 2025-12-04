Çubuk'ta inşattan kablo çaldığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde inşaattan elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.G. ve T.E. isimli iki zanlı, tutuklandı. Cami yetkilileri, çalınan kablolar hakkında polise ihbarda bulundu.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaattan kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı.
İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde inşası süren Ömürdede Cami'nden elektrik kablolarının sökülerek çalınması üzerine cami yetkililerince polise ihbarda bulunuldu.
Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin çaldıkları kabloları aynı mahallede yaktığını tespit etti. Polis, zanlılar H.G. ve T.E'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel