Çubuk'ta 22 Bin Öğrenci Karne Sevinci Yaşadı

Çubuk'ta 22 Bin Öğrenci Karne Sevinci Yaşadı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 22 bin öğrenci, karne töreninde sevinç yaşadı. Törende konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrencilere yaz tatilini verimli değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 22 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Aşağı Çavundur İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, öğretmenler ve veliler katıldı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere yaz tatilini kitap okuyarak, spor ve sanatla ilgilenerek değerlendirmelerini tavsiye etti.

Okul Müdürü Servet Gürdağ da öğrencilerin yıl boyunca disiplinli şekilde çalıştığını belirterek, "Bugün öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını alıyor." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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