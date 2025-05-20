Çubuk'ta 1 Milyon Sebze Fidesi Dağıtımına Başlandı

Çubuk Belediyesince yaklaşık 2 bin üreticiye hibe edilecek 1 milyon sebze fidesinin dağıtımı başladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende, tarımsal üretimi desteklemek için belediye seralarında üretilen fideleri her yıl çiftçilere ulaştırdıklarını söyledi.

Uygulamanın 4 yıldır sürdüğünü belirten Demirbaş, "Geçtiğimiz yıl uygulamadan 1460 çiftçimiz faydalanmıştı. Bu yıl başvuru sayısı yaklaşık 2 bine yükseldi. Yaptığımız çalışmayla çiftçimizin fide maliyetini sıfıra indiriyoruz. Hedefimiz bu sayıyı her yıl artırmak." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adnan Dumrul da yerel üretimi teşvik eden bu tür uygulamaların tarıma ilgiyi artırdığını vurguladı.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ise fidelerin belediye seralarında yetiştirilmesi ve ücretsiz dağıtılmasının anlamlı olduğunu ifade ederek, "Bu proje hem ekonomik hem de stratejik açıdan önemli bir örnektir." diye konuştu.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle de uygulamanın ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından 1 milyon sebze fidesinin dağıtımına başlandı.

Dağıtımın 4 gün süreceği bildirildi.