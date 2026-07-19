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Çubuk domatesinin ilk hasadı yapıldı

Çubuk domatesinin ilk hasadı yapıldı
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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akkuzulu Mahallesi'ndeki modern serada coğrafi işaret tescili için başvurusu yapılan Çubuk domatesinin ilk hasadına katıldı. Başkan, tesisin ilçe tarımı için örnek bir yatırım olduğunu belirterek, markalaşma ve üretim artışı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akkuzulu Mahallesi'nde Ahmet Karakütük tarafından kurulan 18 bin metrekarelik modern sera tesisini ziyaret ederek, coğrafi işaret tescili için başvurusu yapılan Çubuk domatesinin ilk hasadına katıldı.

Üç farklı domates çeşidinin üretildiği serada incelemelerde bulunan Demirbaş, tesisin ilçe tarımı açısından örnek bir yatırım olduğunu belirterek üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Demirbaş, Çubuk domatesinin markalaşma sürecinin devam ettiğini, üretimin artırılması ve ürünün katma değerinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Akkuzulu Mahalle Muhtarı Duran Onbaşı da modern sera yatırımının mahalledeki üreticilere örnek olduğunu belirterek, bilinçli tarım uygulamaları sayesinde daha kaliteli ve verimli üretim yapılabildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
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