Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Sporcusu Ali İhsan Esen Avrupa Şampiyonu

Kocaeli'nde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Şampiyonasında Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Sporcularından Ali İhsan Esen Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Judo Birliği (EJU) tarihinde ilk kez düzenlenen ve ilki de ülkemizde Kocaeli'nde yapılan Yıldızlar Avrupa Kupasına 6 ülkeden toplam 156 yıldız sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli Şehi·t Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcularından Ali İhsan Esen ve Tuğrul Tetik katıldı.

Çubuklu sporculardan 73 kilogramda Ali ihsan Esen Avrupa birincisi olarak altın madalya alırken, 60 kilogramda Tuğrul Tetik ise Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, yaptığı değerlendirmede, başarının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Kendilerine verilen desteğin başarıyla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koçyiğit, "İki sporcu ile katıldığımız uluslararası turnuvada 2 madalya ile dönmek bizleri çok sevindirdi. Sporcumuz Ali ihsan Esen Avrupa Şampiyonu olması bizim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu. İnşallah hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. İlçemizin adını dünya çapında duyurmak istiyoruz ve bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise, yaptığı açıklamada "Tebrikler Ali İhsan, Tebrikler Tuğrul... Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcularımız tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.