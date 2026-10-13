Haberler

CTP KTÇB'yi ziyaret etti, İncirli planlı tarım politikası izleyeceğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CTP KTÇB'yi ziyaret etti, İncirli planlı tarım politikası izleyeceğini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, parti heyetiyle KTÇB'yi ziyaret etti. Görüşmede üretim maliyetleri, destekler ve finansmana erişim konuşuldu; İncirli planlı tarım politikası izleyeceklerini, KTÇB Başkanı Mehmet Nizam kalıcı politikalar gerektiğini söyledi.

(LEFKOŞA) - Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli (CTP), parti heyetiyle birlikte Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'ni (KTÇB) ziyaret etti. Ziyarette, tarım sektörünün mevcut durumu, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve sektörün geleceği ele alındı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'ni (KTÇB) ziyaret etti. Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'ye, Milletvekilleri Fide Kürşat, Filiz Besim ve Salahi Şahiner, Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Enç Yılmaz ve MYK üyesi Feriha tel eşlik etti. KTÇB heyetinde ise Birlik Başkanı Mehmet Nizam ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Görüşmede, tarım sektörünün mevcut durumu, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca görüşmede, üretim maliyetlerindeki artış, akaryakıt fiyatları, tarımsal destekler, üreticilerin finansmana erişimi ve tarım sektörünün sürdürülebilirliği konuları ele alındı. Karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşıldığı görüşmede, tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, görüşmede yaptığı değerlendirmede tarım sektörünün ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından önemine işaret etti. "Üretime dayalı bir ekonomik yapı kuracağız" diyen İncirli, planlı bir tarım politikası izleyeceklerini ifade etti. Tarımla ilgili kararların üreticiler ve sektör temsilcileriyle istişare içerisinde alınacağını vurgulayan İncirli, üretenin emeğinin karşılığını aldığı, gençlerin de üretime katılabildiği sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için çalışacaklarını kaydetti.

KTÇB Başkanı Mehmet Nizam da görüşmede, üreticilerin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü ve tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi için uygulanabilir ve kalıcı politikalara ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem

Cenk Eren’den iki ünlü isme sitem! Biri selam vermedi, diğeri...
Bankalarda yeni dönem başladı! Araba satıp telefon kiralıyorlar

Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor

90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serik'te diş ateşiyle hastaneye götürülen 13 aylık Gökçe bebek hayatını kaybetti! Aile yanlış ilaç ve ihmal iddiasıyla şikayetçi

13 aylık Gökçe ertesi sabah öldü! Ailenin şüphesi o ilaçta
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...
TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü

TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret

Sinsi plan suya düştü! Prens anında veto etti
Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Hesaplarda 8,5 milyar lira çıktı

Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Para hareketi inanılmaz
FIFA Başkanı Infantino hakkında olay iddia! Gizli ödemeler ortaya çıktı

Gizli sırrı ifşa oldu! Bakalım nasıl açıklayacak?

Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil

Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil