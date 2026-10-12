CTP, Hayvancılar Birliği'nde genç hayvancılar için destek ve planlı üretimi ele aldı

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(LEFKOŞA) - Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Hayvancılar Birliği'ni ziyaret ederek sektörün sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Görüşmede planlı üretim, maliyetlerin düşürülmesi, genç hayvancıların desteklenmesi ve üreticinin karar süreçlerine dahil edilmesi üzerinde duruldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Hayvancılar Birliği'ni ziyaret etti. Görüşmede hayvancılık sektörünün mevcut sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

CTP, sektörle ilgili kararların hayvancılarla istişare içerisinde alınması gerektiğini belirterek planlı üretimin önemine dikkat çekti. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve genç hayvancıların sektörde kalmasının desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Görüşmede hayvancılığın geleceği için geçici uygulamalar yerine sürdürülebilir yapısal çözümlere ihtiyaç bulunduğu vurgulandı.

Fiyat dengesini sağlayacak kooperatiflerin kurulmasının önemine işaret edilirken, halkın uygun fiyatlı et ve süte erişiminin de sağlanması gerektiği belirtildi. CTP, üreticinin emeğinin ekonomik karşılığını bulacağı bir düzen kurulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA