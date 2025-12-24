Çorum'da coğrafi işaretli Kışlacık pırasasında hasat başladı

Çorum'un coğrafi işaret tescilli Kışlacık pırasası çiftçiler tarafından hasat edilmeye başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek aroma değeri, beyaz ve yumuşak gövdesi, içerdiği protein, kalsiyum, demir, magnezyum, sodyum miktarlarının yüksek olması gibi nedenlerle 2024'te Coğrafi İşaret Tescili Belgesi ile koruma altına alınan Kışlacık pırasası, tescilli olarak ilk kez hasat edildi.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Mecitözü ilçesine bağlı Kışlacık köyünü ziyaret ederek, pırasa hasadına katıldı.

Etkinlikte çiftçiler, Nayman'a pırasa hasadı hakkında bilgi verdi.

Coğrafi işaret tesciliyle Kışlacık pırasasının bilinirliğinin artacağı belirtilen açıklamada, "Yöresel değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan Kışlacık pırasası, sahip olduğu özgün aroması, yetiştirme tekniği ve bölgeye özgü karakteriyle Mecitözü'nün tarımsal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi." ifadelerine yer verildi.