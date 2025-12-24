Haberler

Çorum'da coğrafi işaretli Kışlacık pırasasında hasat başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un coğrafi işaret tescilli Kışlacık pırasası, 2024'te tescil edilmesinin ardından çiftçiler tarafından hasat edilmeye başlandı. Yetkililer, bu pırasanın bölge tarımında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Çorum'un coğrafi işaret tescilli Kışlacık pırasası çiftçiler tarafından hasat edilmeye başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek aroma değeri, beyaz ve yumuşak gövdesi, içerdiği protein, kalsiyum, demir, magnezyum, sodyum miktarlarının yüksek olması gibi nedenlerle 2024'te Coğrafi İşaret Tescili Belgesi ile koruma altına alınan Kışlacık pırasası, tescilli olarak ilk kez hasat edildi.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Mecitözü ilçesine bağlı Kışlacık köyünü ziyaret ederek, pırasa hasadına katıldı.

Etkinlikte çiftçiler, Nayman'a pırasa hasadı hakkında bilgi verdi.

Coğrafi işaret tesciliyle Kışlacık pırasasının bilinirliğinin artacağı belirtilen açıklamada, "Yöresel değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan Kışlacık pırasası, sahip olduğu özgün aroması, yetiştirme tekniği ve bölgeye özgü karakteriyle Mecitözü'nün tarımsal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler

Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği hastanelik ettiler
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani