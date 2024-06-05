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Çorum'un Bayat ilçesinde çiftçiler arpa hasadına başladı

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Sonbaharda ektikleri tohumları yetiştiren üreticiler, hasat sürecinin başlamasının sevincini yaşıyor. İlçede ilk arpa hasadı Ayhan Okumuş'a ait 28 dönümlük tarlada yapıldı. İlk hasadın kendi tarlasından yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Okumuş, dönüm başı ortalama 350 kilogram verim aldığını söyledi.

Çorum'un Bayat ilçesinde çiftçiler arpa hasadına başladı.

Sonbaharda ektikleri tohumları yetiştiren üreticiler, hasat sürecinin başlamasının sevincini yaşıyor.

İlçede ilk arpa hasadı Ayhan Okumuş'a ait 28 dönümlük tarlada yapıldı.

İlk hasadın kendi tarlasından yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Okumuş, dönüm başı ortalama 350 kilogram verim aldığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Bayat Çorum Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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