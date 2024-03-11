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Çorum Spor Oyunları'nda dereceye girenler ödüllendirildi

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Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Çorum Spor Oyunları'nda 2 bin 322 kişi katıldı. Yarışmalarda dereceye girenler, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gelecek yıl daha kapsamlı bir organizasyon yapacaklarını belirtti. Yarışmada derece elde edenlere 198 bin lira ödül dağıtıldı.

Çorum Belediyesince düzenlenen "Çorum Spor Oyunları"nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre bowling, dart, masa tenisi, satranç, langırt, penaltı atışı, 3×3 basketbol, ayak tenisi, corn hole ve geleneksel okçuluk branşlarında yapılan Çorum Spor Oyunları'na 2 bin 322 kişi katıldı.

Yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda düzenlenen törenle aldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada Çorum Spor Oyunları için gelecek yıl daha kapsamlı organizasyon yapmayı planladıklarını bildirdi.

Yarışmada derece elde edenlere 198 bin lira ödül dağıtıldığını aktaran Aşgın, yarışmalara katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay da katıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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