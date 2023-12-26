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Çorum semalarında mercek bulutu oluştu

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Gökyüzünde çok katmanlı oluşan mercek bulutu, Dodurga ilçesinde görüldü. Birçok noktadan görülebilen mercek bulutları yaklaşık 20 dakika sonra kayboldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor. Mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.

Çorum semalarında mercek bulutu oluştu.

Gökyüzünde çok katmanlı oluşan mercek bulutu, Dodurga ilçesinde görüldü.

Birçok noktadan görülebilen mercek bulutları yaklaşık 20 dakika sonra kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.

Mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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