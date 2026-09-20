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Çorum Osmancık'ta rahvan at yarışlarında 135 sporcu 11 kategoride mücadele etti

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Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen rahvan at yarışlarında 135 sporcu mücadele etti. 11 kategoride yapılan yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri protokol üyelerince verildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde rahvan at yarışları düzenlendi.

Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen yarışlarda 135 sporcu mücadele etti.

Osmancık Belediyesi Festival Alanı'nda gerçekleştirilen yarışlar; baş, ithal A, baş altı, büyük orta, deste, küçük orta, dörtlü taylar ve üçlü taylar kategorilerinin yanı sıra İngiliz atları, Arap atları ve yerli dörtnal olmak üzere 11 kategoride yapıldı.

Yarışları MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Büro-Sen Genel Sekreteri Sami Çam ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Rahvan Asbaşkanı Tayfun Karataş ve vatandaşlar takip etti.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA
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