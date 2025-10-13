Çorum'daki AVM Deposunda Yangın Çıktı

Çorum'da bir alışveriş merkezinin (AVM) deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Osmancık Caddesi bir apartmanın zemin katında bulunan deponun ofis bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depoda bulunan çeşitli eşyalar hasar gördü.