Çorum'daki AVM Deposunda Yangın Çıktı

Çorum'daki AVM Deposunda Yangın Çıktı
Osmancık Caddesi'nde bir apartmanın zemin katındaki alışveriş merkezi deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında depoda bulunan eşyalar hasar gördü.

Çorum'da bir alışveriş merkezinin (AVM) deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Osmancık Caddesi bir apartmanın zemin katında bulunan deponun ofis bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depoda bulunan çeşitli eşyalar hasar gördü.

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel
