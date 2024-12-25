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Çorum'da Yaş Mama Üretim Tesisi Kurulacak

Çorum'da Yaş Mama Üretim Tesisi Kurulacak
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Çorum Belediyesi ve OKA işbirliğiyle, kedi ve köpekler için 37 milyon liralık yaş mama üretim tesisi kurulacak. Tesisin 18 ayda tamamlanması ve çevresel kirlenmeyi önleyerek yerli üretimi artırması hedefleniyor.

Çorum Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğiyle kentte, 37 milyon liralık yatırımla kedi ve köpekler için yaş mama üretim tesisi kurulacak.

Tesisin kurulumu için Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü protokol imzaladı.

Halk Et ve Hayvan Pazarı'nın bulunduğu bölgeye yapılacak tesisin 18 ayda tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

İmza töreninde konuşan Başkan Aşgın, günlük 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş kesim kapasitesine sahip Çorum Halk Et Kombinası'nın kesimhane atıklarını değerlendirerek, katma değeri yüksek kedi ve köpek yaş mama üretim tesisi kurmak için yola çıktıklarını söyledi.

Mezbaha atıklarının yaş mamaya dönüştürülmesinin çevresel kirlenmeyi önleyeceğini ve yeni istihdam fırsatları sağlayacağını belirten Aşgın, "Bu projeyle ithalata bağımlı olduğumuz bu sektörde yerli üretimi artırmak ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Bölgesel ve ulusal çapta ürün teminine de katkı sunacaktır. Proje kapsamında yaş mama üretimine yönelik makine ekipmanları alınacak, uygun saklama koşullarını temin etmeye yönelik soğuk hava deposu kurulacak ve hijyenik üretim ortamını oluşturmak için küçük ölçekli inşaat işleri yapılacaktır. Ayrıca, yaş mama üretimine yönelik uluslararası standartlara uygun gıda güvenlik belgeleri alınacaktır." dedi.

Projeyle oluşturulacak 960 metrekarelik üretim alanında yıllık ortalama 1000-2 bin ton atığın işlenmesiyle 2 bin ton yaş mama üretiminin planladığını aktaran Aşgın, "Tek vardiya esas alınarak farklı ağırlıklarda yıllık 5 milyon adet kutu mama üretimi planlanmaktadır. Bu da yaklaşık olarak Türkiye'de bulunan hayvan barınaklarının ihtiyacının tamamına yakınını karşılayabilecek kapasitede üretime denk gelmektedir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın, 37 milyon liraya mal olacak projenin 16 milyon 425 bin lirasını OKA'nın, geri kalanını ise belediyelerinin karşılayacağını sözlerine ekledi.

OKA Genel Sekreteri Dicle de projeyle ilgili süreç hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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