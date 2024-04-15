Çorum'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Erdal K. idaresindeki 19 BE 891 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile Kavşağı'nda Ali Yücel Ç'nin kullandığı 60 DG 424 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.