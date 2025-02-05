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Çorum'da Taşkın Önleme Çalışmaları Devam Ediyor

Çorum'da Taşkın Önleme Çalışmaları Devam Ediyor
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Çorum kent merkezindeki derelerin olası taşkınları önlemek amacıyla devam eden ıslah çalışmaları kapsamında, Kuru ve Sıklık Deresi'nde önemli imalatlar tamamlandı.

Çorum kent merkezindeki derelerin olası taşkınları önlemek amacıyla ıslah çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İbrahim Çayırı bölgesindeki Kuru Deresi'nde 1260 metre kagir taş duvar ve 5 menfez yapısı imalatının tamamlandığı belirtildi.

Sıklık Deresi'ndeki çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Sıklık Deresi'nde ise 1100 metre kagir taş duvar ve 3 menfez yapısı imalatları tamamlanmış olup, kalan 1110 metre trapez kesitli harçlı pere imalatları ile 3 menfez yapısı imalatlarına hızla devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, dere çevrelerinde taşkın zararlarına karşı taşkın kontrol projeleri yürüttüklerine dikkati çekerek, "Taşkın zararlarına karşı yürütülen Taşkın Kontrol Projesi kapsamında il merkezinde toplamda 2 bin 360 metre kagir duvar, 8 menfez tamamlanmıştır. Proje ile Çorum il merkezinde taşkın zararları kontrol altına alınacaktır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Selçuk Aydın - Güncel
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