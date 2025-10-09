Çorum'da Tarımsal Üretim İncelemesi

Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Kubilay Kavukçu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Kargı'daki sera alanlarında yapılan ekim, dikim ve bakım çalışmalarını inceledi.

Yetkililer, üreticilerle bir araya gelerek mevcut üretim koşulları, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine istişarede bulundu.

Program kapsamında ayrıca Kargı'daki çeltik fabrikaları da ziyaret edilerek, üretim süreçleri ve işletme işleyişleri incelendi.

Kurum yetkilileri, fabrikaların üretim kapasitesi, kalite standartları ve hammadde tedarik süreçleri hakkında bilgi aldı.