Haberler

Çorum'da Tarımsal Üretim İncelemesi

Çorum'da Tarımsal Üretim İncelemesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı ve diğer yetkililer, Kargı'daki sera alanlarında ekim, dikim ve bakım çalışmalarını inceledi, üreticilerle istişarede bulundu ve çeltik fabrikalarını ziyaret etti.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Kubilay Kavukçu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Kargı'daki sera alanlarında yapılan ekim, dikim ve bakım çalışmalarını inceledi.

Yetkililer, üreticilerle bir araya gelerek mevcut üretim koşulları, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine istişarede bulundu.

Program kapsamında ayrıca Kargı'daki çeltik fabrikaları da ziyaret edilerek, üretim süreçleri ve işletme işleyişleri incelendi.

Kurum yetkilileri, fabrikaların üretim kapasitesi, kalite standartları ve hammadde tedarik süreçleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaydan önce video çektiği mesai arkadaşını çöp kamyonunda katletti

Bir gün önce video çektiği arkadaşını çöp kamyonunda katletti
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.