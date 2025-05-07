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Çorum'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Uygulandı

Çorum'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Uygulandı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kemallı köyünde şap hastalığı görüldüğü tespit edilmesiyle birlikte bölgede karantina ilan edildi. Karantina uygulaması, köy ve çevresindeki 10 kilometrelik alanda hayvan giriş ve çıkışlarını yasaklıyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bir köyde karantina başlatıldı.

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek, yaptığı yazılı açıklamada, Kemallı köyünde şap hastalığı görüldüğünü bildirdi.

Bu nedenle bölgede karantina kararı alındığını belirten Berişbek, "İlçemiz Kemallı köyünde çıkan şap hastalığı nedeniyle Kemallı köyü ve 10 kilometre yarıçapında bulunan bölge karantina altına alınmış, koruma ve gözetim bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu bölgeye ve ilçe merkezinde bulunan hayvan pazarına hayvan giriş ve çıkışı yasak olup, yasağa uymayanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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