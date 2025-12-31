Çorum'da sahte içki ürettikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sahte içki ürettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşı dolayısıyla sahte içki ticaretini önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda, sahte içki ürettikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 4 adreste yapılan aramada 62,5 litre sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.