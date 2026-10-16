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Çorum'da kenevir eğitimine teknik personel ve üreticiler katıldı

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Çorum'da alternatif tarımsal ürünler ve endüstriyel bitkiler için 'Kenevirin Kullanım Alanları ve Yetiştiriciliği' eğitimi düzenlendi. Eğitime il ve ilçe müdürlüklerindeki teknik personel, kamu kurum temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Çorum'da alternatif tarımsal ürünlerin geliştirilmesi ve endüstriyel bitkilerin üretim potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla "Kenevirin Kullanım Alanları ve Yetiştiriciliği" eğitimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitime il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personel, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç tarafından verilen eğitimin teorik bölümü, il müdürlüğü teknik personeli Dr. Çağlayan Candan moderatörlüğünde konferans salonunda yapıldı.

Eğitimde kenevirin tarımsal ve ekonomik önemi, kullanım alanları, çeşit seçimi, yetiştirme teknikleri, hasat yöntemleri ve ilgili mevzuat konuları ele alındı.

Arazi eğitiminde ise katılımcılara uygulamaya yönelik teknik bilgiler aktarıldı.

Kaynak: AA
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