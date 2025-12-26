Haberler

Çorum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Çorum merkezli 5 ilde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucu 7 kişi tutuklanırken, şüphelilerin toplamda 45 milyon liralık işlem yaptığı ve 15 milyon liranın aklandığı belirtildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğünce, şikayet üzerine, internet sitelerindeki satılık araçlar için değerinin bir kısmını ödeyip kalanı için senet veren ancak günü gelmesine rağmen ödeme yapmadıkları belirlenen kişiler takibe alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen incelemede, "hileli davranış" sergileyerek elde ettikleri geliri şirketleri üzerinden aklayan 14 şüphelinin kimliği belirlendi.

Şüphelilerin 55 araç sahibini aynı yöntemle dolandırdığı, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan rapora göre 2025'te şüphelilerin banka hesaplarında 45 milyon liralık işlem yapıldığı, 15 milyon liranın aklandığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Çorum, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınarak Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 2 tüfek, kılıç, 18 cep telefonu, 14 sim kart, 30 çeyrek altın, 10 gram altın ve bir miktar para ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 46 milyon lira değerindeki 58 araç ve 2 taşınmaza el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye çıkarıldığı sırada polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüphelilerden E.Y, C.A, C.T, E.S, Y.E.D, O.S. ve R.E.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

