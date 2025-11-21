Çorum'da Dilencinin Üzerinden 9 Bin 800 Lira Çıktı

Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 9 bin 800 lira bulundu.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi Sitesi'nde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede yaptıkları kontrolde N.Y'yi dilenirken yakaladı.

Zabıta Müdürlüğüne getirilen N.Y'ye yapılan üst aramasında, dilencilik yaparak elde ettiği değerlendirilen 9 bin 800 lira bulundu.

Kente başka bir şehirden geldiği belirlenen N.Y'ye, Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı, paraya ise el konuldu.

Açıklamada, duygu istismarı yaparak haksız kazanç elde eden kişilere para verilmemesi gerektiği de vurgulandı.