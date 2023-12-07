Çorum'da Deprem Riski ve Fay Hatlarına Dikkat Çekildi

ÇORUM Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz, yaşanan son depremler ve Kuzey Anadolu fay zonu ile bölgedeki deprem riski ve fay hatlarının önemine dikkat çekti.

Çorum Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz, Kuzey Anadolu fay zonundaki önemli fay hatlarından olan Merzifon-Esençay fayının, Çorum'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti. Prof. Dr. Deniz, depremlerin büyüklüğü konusunda kesin öngörüde bulunmanın zor olduğunu vurgulayarak, 2021'de AFAD'ın yaptığı senaryoya göre bölgede 7.2 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalini ortaya koyduğunu ancak kendisinin bu şiddette deprem beklemediğini, ancak 6 ile 6.5 civarında bir depremin olabileceğini öngördüğünü dile getirdi. Depremin gerçekleşeceği konusunda net bir zaman tahmini yapmanın mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Deniz, binaların depreme dayanıklı olmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Çorum'un tehlike kaynağı içinde olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz, bölgede yapılan çalışmalara ve sismik boşluklarla ilgili tarihsel sürece atıfta bulunarak, Amasya ve Merzifon bölgelerinde geçmişte depremlerin yaşandığına işaret etti. Çorum'un Amasya'ya yakınlığı ve burada bir birikim olduğunu dile getiren Prof. Dr. Deniz, önemli bir deprem potansiyeli taşıdığını düşündüğünü, aynı şekilde Oğuzlar bölgesindeki Merzifon-Esençay fayının tehlike arz ettiğini belirtti. Prof. Dr. Deniz, jeolojik haritalara göre, Çorum ve çevresindeki kırmızı bölgelerin alüvyon yapıda olduğunu, bu bölgelerin zemin yapısı hakkında yeterli bilgi olmadığını ve bu bölgelerin temel anlamda sıkıntılı olduğunu ifade etti. (DHA)