Çorum'da ambalajı bozulmuş ve kasa fiyatı farklı ürün satan markete 77 bin 805 lira ceza kesildi
Güncelleme:
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, market denetimlerinde ambalajı bozuk ürünler ve fiyat farklılıkları tespit ederek bir zincir markete toplam 77 bin 805 lira ceza uyguladı.

Çorum'da ambalajı bozulmuş ve raf fiyatı ile kasa fiyatı farklı ürünler sattığı tespit edilen zincir market şubesine 77 bin 805 lira ceza uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla kent genelindeki marketlerde denetim yaptı.

Denetimde, çeşitli markalara ait ambalajı bozulmuş ve yırtılmış 19 tavuk ürünü satışı yapıldığı tespit edilen bir zincir market şubesine 70 bin 395 lira para cezası verildi.

Denetimde ayrıca, 2 koli yumurtanın reyon ile kasa satış fiyatı arasında farklılık bulunduğunun tespit edilmesi üzerine aynı şubeye 7 bin 410 lira para cezası da uygulandı.

Toplam 77 bin 805 liralık cezai işlem uygulanan market şubesinin yöneticileri, halk sağlığı ve tüketici haklarını ilgilendiren konularda yönetmeliklere uygun hareket edilmesi konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
500

