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Çorum Ceviz Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Çorum Ceviz Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, ceviz üretiminin yüzde 8'ini karşılayan Ceviz Üreticileri Birliği'nin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Oğuz Hantal tekrar başkanlığa seçilirken, birliğin adı da Çorum Ceviz Üreticiler Birliği olarak değiştirildi.

Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'inin karşılandığı Çorum'un Oğuzlar ilçesinde faaliyet gösteren Ceviz Üreticileri Birliğinin olağan genel kurulu toplantısı yapıldı.

Oğuzlar Cumhuriyet Meydanı Çay Bahçesi'nde tek liste halinde yapılan kongrede Oğuz Hantal, tekrar birlik başkanlığına seçildi.

Genel kurulda ayrıca, yapılan tüzük değişikliğiyle birliğin adı Çorum Ceviz Üreticiler Birliği olarak değiştirildi.

Kongreye, Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.

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Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
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