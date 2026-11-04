Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum Boğazkale'de kazada ölen eski milli güreşçi Burak Ünal ve eşi toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Boğazkale'de kazada ölen eski milli güreşçi Burak Ünal ve eşi toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Boğazkale ilçesinde dün TIR ile çarpışan otomobilde eski milli güreşçi Burak Ünal (30) ile eşi Firdevs Ünal (26) hayatını kaybetti. Çift, Hıdırlık Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden eski milli güreşçi Burak Ünal (30) ile eşi Firdevs Ünal (26), toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Sungurlu-Boğazkale kara yolu Evci köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Burak Ünal yönetimindeki 34 VA 3203 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 19 AHG 339 plakalı TIR çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal hayatını kaybetti.

Sungurlu Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan çiftin cenazeleri, Hıdırlık Camisi'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Burak ve Firdevs Ünal, Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de katıldı.

Eski milli güreşçi Burak Ünal'ın Boğazkale Devlet Hastanesi'nde, eşi Firdevs Ünal'ın ise Sungurlu Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 177 sitede yayınlandı.
Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış

"Tedirgin edici" demişti! Son rakamlar Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Yılmaz Erdoğan tepki çeken kam davulu sahnesi nedeniyle özür diledi

Tepkilerin odağındaki Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet

Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi

Gönlünü milli futbolcuya kaptırdı!

18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih

18 milyonun beklediği müjde! Verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı
Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı

Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler

Onu daha önce böyle görmediniz! Sabaha kadar partiledi
Zelenski'den Melania Trump'a sürpriz ödül! Kararnameyi imzaladı

Trump'ın eşine şaşırtan jest! Ülkenin lideri kararnameyi imzaladı
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece TRT'yi açanlar kabusu yaşadı