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Çorum Belediyesi Spor Kulübü Güreşçileri Mehter Gösterisiyle Karşılandı

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Güreş Süper Ligi final grubu müsabakalarında Türkiye 2'ncisi olan Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, kentte mehter gösterisi ile karşılandı. Güreşçiler, belediye başkanı tarafından kabul edilerek 2'ncilik kupasını teslim etti.

Güreş Süper Ligi final grubu müsabakalarında serbest sitilde Türkiye 2'ncisi olan Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, kentte mehter gösterisi ile karşılandı.

Çorum Belediyesinden yapılan açıklamya göre, güreşçiler belediye binası önünde mehter takımı tarafından karşılandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret eden güreşçiler, 2'ncilik kupasını Aşgın'a teslim etti.

Güreşçileri ve antrenörleri tebrik eden Aşgın, "Çorum güreş şehri ve yiğidin harman olduğu bir şehirdir. Yiğitlerimiz çok güzel mücadele ortaya koyarak önemli bir başarıya imza attı. Şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek bizlere bu gururu yaşatan antrenörlerimizi ve güreşçilerimizi tebrik ediyorum. Bu gurur tüm Çorum'un." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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