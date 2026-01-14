Çorum'da Aralık 2025'te 936 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Çorum'da Aralık 2025'te 936 milyon dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çorum'un 2025 yılı Aralık ayında, 2024 yılı Aralık ayına göre 460 milyon dolarlık artış ile ihracatını en fazla artıran 3'üncü il olduğu vurgulandı.

İhracat verilerinin Ticaret Bakanlığından alındığı belirtilen paylaşımda, "2025 yılı Aralık ayında Çorum, ihracat sıralamasında 936 milyon dolarlık ihracat ile geçen yılın aynı ayına göre, ihracatını yüzde 96,83 oranında artırarak, genel ihracat sırasında 9'uncu sırada yer aldı. 2024 Aralık ve 2025 Aralık ayları kıyaslandığında, 460 milyon dolarlık artış ile ihracatını en fazla artıran üçüncü il Çorum oldu. Bu başarı, Çorum'un Aralık ayında TR-83 Bölgesi'nde en fazla ihracat yapan il olarak 1. sırada yer almasını sağladı." ifadelerine yer verildi.