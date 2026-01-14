Haberler

Çorum'da Aralık 2025'te 936 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum, 2025 yılı Aralık ayında 936 milyon dolarlık ihracat yaparak, 2024 Aralık'a göre 460 milyon dolarlık artışla ihracatını en fazla artıran 3. il oldu. İhracat sıralamasında 9. sırada yer aldı.

Çorum'da Aralık 2025'te 936 milyon dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çorum'un 2025 yılı Aralık ayında, 2024 yılı Aralık ayına göre 460 milyon dolarlık artış ile ihracatını en fazla artıran 3'üncü il olduğu vurgulandı.

İhracat verilerinin Ticaret Bakanlığından alındığı belirtilen paylaşımda, "2025 yılı Aralık ayında Çorum, ihracat sıralamasında 936 milyon dolarlık ihracat ile geçen yılın aynı ayına göre, ihracatını yüzde 96,83 oranında artırarak, genel ihracat sırasında 9'uncu sırada yer aldı. 2024 Aralık ve 2025 Aralık ayları kıyaslandığında, 460 milyon dolarlık artış ile ihracatını en fazla artıran üçüncü il Çorum oldu. Bu başarı, Çorum'un Aralık ayında TR-83 Bölgesi'nde en fazla ihracat yapan il olarak 1. sırada yer almasını sağladı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
İETT şoförü otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı

Otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki