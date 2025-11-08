Cornell Üniversitesi, Federal Fonların Yeniden Sağlanması İçin Anlaşma Sağladı

Cornell Üniversitesi, araştırma fonlarının yeniden sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Cornell Üniversitesinden, nisanda "insan hakları ihlalleri kaynaklı soruşturmalar" gerekçesiyle dondurulan federal fonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, fonların yeniden sağlanması için ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığı ve üniversitenin 60 milyon dolarlık ödeme yapmasının yanı sıra, özellikle Yahudi öğrenciler için kampüs ortamının denetlenmesini kabul ettiği belirtildi.

Anlaşmayla birlikte, üniversitenin kampüsteki "Antisemitik" olaylara yönelik duruşuna ilişkin federal soruşturmaların sonlanması ve dondurulan fonların yeniden sağlanması bekleniyor.

ABD yönetimi 9 Nisan'da, "insan hakları ihlalleri kaynaklı soruşturmalar" gerekçesiyle Cornell Üniversitesinin federal fonunu dondurmuştu.

Federal fonu dondurma tehdidi

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

ABD Eğitim Bakanlığı ise 29 Temmuz'da, Duke Üniversitesine ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Duke Law Journal" adlı hukuk dergisine "daha az temsil edilen" ırk ve etnik kökenden kişilere avantaj sağlayarak "ayrımcılık" yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.