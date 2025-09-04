Çorluspor Yeni Sezonda Sahada Olacak

Çorluspor ikinci başkanı Tezer Özbaşaran, takımlarının yeni sezonda sahada olacağını bildirdi.

Özbaşaran yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezonu için Tekirdağ Süper Amatör Kümede sahaya çıkıp çıkamayacaklarının tartışıldığı günlerde, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da kendilerine destek sözüyle hayat bulduklarını belirtti.

Özbaşaran, konuyla ilgili yapığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi

"Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt geçmişimize sahip çıktı. Geçmişi sayısız başarılarla dolu. Ahmet Sarıkurt elini taşın altına koydu ve geçmişi sayısız başarılarla dolu Çorlusporumuzun maddi manevi yanında olduğunu ve ne gerekiyorsa yapılması için elinden geleni yapacağını ifade etti. Çorluspor yönetimi olarak Çorlu Belediye başkanı Sarıkurt'a teşekkür etmeyi bir borç biliriz."

NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Genel Sekreter Gökhan Saygı da yer aldı.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Gültekin'e teşekkür etti.

Başkan Sarıkurt park ve yol çalışmalarını takip etti

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Havuzlar Mahallesi'nde park ve yol çalışmalarını inceledi.

Hayata geçirilen park projesini yerinde gören Başkan Sarıkurt, projenin son aşamaları hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Sarıkurt, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yeşil alanların önemli olduğunu, park ve sosyal donatı alanlarını artırmaya devam edeceklerini ifade etti.